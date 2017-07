Once países -al momento del cierre de esta nota- se pronunciaron en contra del convocatoria a la Asamblea Constituyente y advirtieron que no reconocerán los resultados de esta jornada. Maduro, en tanto, trató de minimizar el impacto del rechazo de la sociedad y de la comunidad internacional: "No nos importa la opinión de los oligarcas, nos importa la verdad del pueblo", dijo. Un pueblo que hoy le dio la espalda. Una vez más.