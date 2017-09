Tengo tantos pensamientos, no tengo cerebro ahora para editar. Soy lo que soy por usted. Me enseñó todo acerca de la libertad y el respeto. Fuera de mi familia, era la persona más importante de mi vida. Me diste la vida… La gente me decía todo el tiempo que yo era su favorita… Estoy conmovida. Pero estaba ya mayor, la espalda le dolía mucho. La última vez que lo vi, utilizabas un andador. No querías que lo viera. No podías escuchar. Tenía un pedazo de papel en el bolsillo que me mostró: tenía mi nombre Pamela con un corazón.