Su último film -que estará disponible en Netflix y teatros a partir del 15 de septiembre- cuenta la historia de una niña que logra escapar al genocido del Khmer Rouge en ese país del sudeste asiático tras la finalización de la guerra de Vietnam. Su título: First They Killed My Father (Primero mataron a mi padre), basado en el libro de Loung Ung, sobreviviente y protagonista de la historia.