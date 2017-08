De acuerdo al tabloide The Mirror, Craig no rodará tantas escenas de acción en el nuevo filme- aún sin título- por pedido de Weisz, con quien se casó en 2011. "Es un gran punto de discordia. No quiere verlo en ese estado de nuevo. Ninguno de sus dolores ha desaparecido por completo", dijo un informante al mencionado medio.