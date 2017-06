¿Cuánto dinero en efectivo se llevó Gadot? En realidad la cifra no es ningún secreto, ya que fue revelada hace años cuando Gadot firmó su contrato con Warner Bros. De acuerdo con Variety, estaba previsto que Gadot cobrase 300.000 dólares por cada una de las tres películas que filmó para el universo DC Comics: "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Wonder Woman" y la "Liga de la Justicia", que aún no se ha estrenado.