Después del ejército, comenzó a estudiar derecho en la Universidad, pero mientras estaba allí, un director de casting de Quantum of Solace, una película de James Bond de 2008, vio su tarjeta de modelaje. Audicionó para ser "una chica Bond" y no quedó, pero sí se unió a otra franquicia, la de Rápido y Furioso en 2009. Su carrera actoral no paró de crecer y ahora es considerada una de las actrices del momento.