En 2011, finalmente Paul McCartney contó que en verdad ella no tuvo nada que ver con la división: "Ciertamente ella no rompió la banda, la banda se estaba rompiendo". También le reconoció la influencia positiva en el antiguo líder y su referencia a Imagine: "No creo que lo hubiera podido hacer sin Yoko". Ahora, quedará reparada esa injusticia.