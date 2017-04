Stone originalmente quería que Richard Gere interpretara a Gordan Gekko en la película de 1987, pero finalmente quedó Douglas a pesar de que se le aconsejó no contratar al actor. "Todo el mundo en Hollywood me advirtió que Michael no podía actuar, que era un productor más que un actor y pasaría todo su tiempo en su remolque por teléfono", dijo Stone tiempo atrás.