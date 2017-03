Cuando le ofrecieron encarnar a Elizabeth por primera vez no tardó en rechazarlo tajantemente, pero todo cambió cuando entendió lo compleja de la relación entre el matrimonio protagónico. "Todavía me pregunto si existe la posibilidad de un giro drástico en la historia" haciendo alusión a una posible deserción de la pareja a Rusia. "Luego lo veo a Joe (Weisberg) y me da una mirada como diciendo – no hay chance – por lo que ahora no tengo idea de que pasará, y no tengo problema alguno con ello".