"Cuando La La Land fue anunciada, ella (Ruiz) no trató de llamar mi atención, no dijo nada. Y se supone que ha memorizado a los ganadores", contó Natoli. Además, reveló que tanto Cullinan como Ruiz no reaccionaron en el medio del caos. "John estaba tratando de conseguir que Brian (Cullinan) subiera al escenario, y él no iba", dijo. "Tuvimos que empujarlos al escenario, lo que me impactó".