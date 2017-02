La diosa eligió, justamente, el tema de Bruno Mars "Versace on the floor" que dice: "Así que, bebé, apaguemos las luces /Y cerremos la puerta /Oooh amo ese vestido /Pero ya no lo necesitarás /No, ya no lo necesitarás /Besémonos hasta estar desnudos, bebé /Versace en el suelo /Oooh quítatelo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, chica /Versace en el suelo".