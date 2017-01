Pierce O'Donnell, defensor de Heard, sostiene que quién necesita fama no es su clienta, sino el actor: "Después de sus recientes contratiempos en la taquilla, me alegro de que Johnny Depp haya redescubierto su parte más cómica con esta moción ridícula. Es solo otro lamentable intento de Depp y de su equipo para no pagar el dinero que debe". Y agregó: "Esperamos con impaciencia la respuesta de la corte, así como lo esperan las mujeres y los niños enfermos a los que irá destinado el dinero del señor Depp".