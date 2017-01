"A lo largo de los años atravesamos por todas las gamas posibles, cuando nos amábamos, y cuando nos odiábamos. Pasamos por todo, éramos como una familia", escribe el actor. "Si le caías bien, no había nadie tan divertido como ella en el planeta. Era capaz de hacerte sentir como la cosa más importante de su vida. Y luego podía haber un giro de 180º, donde estábamos enfurecidos y no nos hablábamos durante semanas. Pero eso forma parte de lo que hace que una relación sea completa". Y el actor concluye: "Mi vida hubiese sido mucho más gris y menos interesante si ella no hubiese sido la amiga que fue".