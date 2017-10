Consultado respecto a Marilou Danley, la esposa de su hermano, Eric cree que no está involucrada en los hechos, pese a que la Policía de Las Vegas la buscaba intensamente como cómplice de su marido. "No tiene nada que ver con esto, al menos desde mi punto de vista. Él no tenía afiliación política, ni religiosa, tanto como yo sé. Esto no fue un ataque terrorista", concluyó en diálogo con Daily Mail.