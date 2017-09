De niño Hefner se sintió atraído por las caricaturas en parte porque él mismo quería un cambio de imagen en su vida real. Como observó Patty Farmer en su nuevo libro, Playboy Laughs: The Comedy, Comedians, and Cartoons of Playboy (Playboy se ríe: la comedia, los cómicos y las historietas de Playboy, publicado el mes pasado), Hugh —que por entonces se hacía llamar Hef— quiso imaginarse como un mujeriego siempre en onda y afable, que un día podría lucir batas y pijamas de seda.