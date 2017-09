De los 14.000 árboles que tenía José A. Rivera, un productor agropecuario de Yabucoa, al sudeste de Puerto Rico, no ha quedado ninguno. Tampoco —mostró a The New York Times— quedó nada de sus sembradíos de boniato (batata) y pimientos dulces. Un vecino, Félix Ortiz Delgado, rastrilló los desechos del campo que administra. "Encontró alrededor de una docena de mazorcas de maíz resecas. El viento se había llevado el resto", describió la nota.