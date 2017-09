Fue bautizada Life Lynn DeKlyen. Su madre no pudo tenerla en brazos y su padre apenas pudo tocarla: debió permanecer en un cuidados intensivos. "Fue agridulce. Ella iba a morir. Después del nacimiento, fui a la sala de cirugía y le dije a mi esposa que ya era suficiente. Atravesó muchísimo dolor estos cinco meses. Me senté a su lado todo el tiempo; tomé su mano y la besaba, diciéndole que había hecho bien. Le dije 'te amo, y te veré en el cielo'", dijo Nick a The Detroit News.