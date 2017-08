"Harvey es tan destructivo no sólo por ser un temporal de categoría 4, sino también por la lluvia e inundaciones que trajo. No me sorprendería que el daño ocasionado alcance una cifra cercana a los USD 42.000 millones, lo que lo sitúa dentro de los cinco desastres ambientales más costosos de los Estados Unidos", agregó Chuck Watson, analista de datos de la compañía Enki.