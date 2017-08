En diálogo con The Washington Post, Storey explicó que él quería hacer referencia a la negación que el Partido Republicano tiene contra el cambio climático. "Me disculpo. Nunca intenté que se interpretara de otra forma. Viendo el sufrimiento de la gente en Houston y sabiendo que agregué más sufrimiento a eso, fue un golpe para mí. Necesitamos hacer lo que sea para apoyarlos ahora, y yo no lo hice con esos tuits", dijo.