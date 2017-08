Noticias falsas, mentiras sobre las donaciones de Trump (que desde 2008 no usaba dinero personal para mantener su fundación), sus jactancias sexistas ente Billy Bush ("grab them by the pussy"), las reuniones del fundador de la consultora militar Blackwater para establecer una comunicación entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, la investigación del consejero especial Mueller sobre la posible obstrucción de justicia del primer mandatario, la revelación de fuentes de inteligencia que podrían correr peligro si fueran identificadas: todo eso y más publicaron el Post y el Times.