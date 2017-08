"Documenté los excesos de los opulentos, la atracción de lo que hoy denominamos 'ostentación' entre los pobres y el deseo de fama y una imagen basada en el estatus que atraviesa las fronteras de clase, raza y vecindad", escribió la autora de otro libro de fotografía que se aproximó al tema: Fast Forward: Growing Up in the Shadow of Hollywood (Adelantar: Crecer a la sombra de Hollywood) de 1997. También desarrolló los proyectos Thin (Flaca) y Girl Culture (La cultura de las chicas).