Estimada Nasa,

Mi nombre es Jack Davis y quisera aplicar para el trabajo de oficial de protección planetaria. Puede que tenga 9 años, pero creo que sería ideal para el puesto. Una de las razones es que mi hermana dice que soy un extraterrestre. Además, he visto todas las películas del espacio y de aliens que pueda. He visto el show Marvel – Agents of Shield y espero ver la película Men in Black. Soy muy bueno con los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender cómo pensar como un alien.

Sinceramente,

Jack Davis,

Guardián de la Galaxia

Cuatro grado