Pero sabía que no sería suficiente. Por eso, decidió reunir a todos sus amigos y convocarlos para escoltar Phil en su primer día de clases. "Recuerden mañana el paseo de escolta. No encontramos para desayunar en el restaurant de Richard en Auburn. Lo haremos con Phil y su familia. Después, a las 7 am, lo llevaremos a la escuela. Phil irá en mi motocicleta", anunció en Facebook como recordatorio.