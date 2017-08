Según la demanda, las críticas arruinaron su negocio, que ya llevaba 13 años en el mercado. La viralización del asunto la dejó prácticamente sin clientes, que no oyeron su versión. "La gente me conocía, y mi reputación. He participado en varias ceremonias importantes de Dallas. Todos estos insultos, el bullying… Fui humillada", lamentó, según recoge el portal DallasNews. En los documentos judiciales, Polito destacó que la pareja usó frases difamatorias en redes sociales e incluso sitios especializados de bodas, en los que reclamaban haber sido estafados.