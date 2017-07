El magistrado argumentó que intenta romper el ciclo de reincidencias por cargos vinculados con las drogas y reducir el número de personas que no pueden pagar la manutención de menores porque tienen dificultades para conseguir un empleo. "Sé que no tendrá éxito total, pero si alcanza a dos o tres personas, acaso eso sean dos o tres niños que no nacen bajo una intoxicación por drogas. Creo que todos ganan".