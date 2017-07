—11 de julio de 2017. Luego de que lo acusaran de reunirse con una abogada rusa para recibir información comprometedora de Clinton durante la campaña, Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente, decide divulgar los correos que lo ratifican. Son mensajes que intercambió en 2016 con el productor musical Rob Goldstone, quien le ofreció hablar con Natalia Veselnitskaya, que supuestamente tenía datos incriminatorios de la candidata demócrata. "Esto es por supuesto información sensible y de alto nivel, pero es parte del apoyo de Rusia y su gobierno al señor Trump", le dice Goldstone en uno de los correos. "Si es lo que dices que es, me encanta, sobre todo para el final del verano", responde Trump Jr. Sin embargo, el heredero quedó desilusionado y dijo que no recibió nada útil del encuentro con la abogada.