El domingo había sido un punto de inflexión, pero no determinante. El Nissan de Meo fue hallado en un garage propiedad de la familia. En su interior estaban sus llaves, el título del rodado y el kit de insulina sin el cual el joven no se movía. El automóvil de Sturgis apareció a uno pocos kilómetros del otro vehículo. DiNardo fue detenido, pero no había ningún cargo contundente para que permaneciera tras las rejas y se fijó una fianza que fue pagada. Ahora, el fiscal Weintraub la subió a tres millones.