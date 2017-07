"A todos, y para ser totalmente transparente, estoy divulgando la cadena completa de emails que mantuve con Rob Goldstone sobre la reunión que tuvimos el 9 de junio de 2016. El primer email fue de Rob, el 3 de junio de 2016, quien me hizo llegar un pedido de Emin, una persona que conocí en 2013 durante el Miss Universo en Moscú. Emin y su padre tienen una compañía muy respetada en Moscú. La información que dijeron tener sobre Hillary Clinton yo consideré Investigación sobre la Oposición Política. Primero quise sólo mantener una conversación telefónica pero cuando eso no funcionó, dijeron que la mujer estaría en Nueva York y me preguntaron si podía reunirme con ella. Decidí aceptar. La mujer, como dijo públicamente, no era funcionaria del gobierno. Y, como hemos dicho, no tenía información para proveernos y quería hablar sobre políticas de adopción y la Ley Magnitsky [sobre sanciones a individuos rusos]. Para ponerlo en contexto, esto ocurrió antes de que la fiebre rusa se pusiera de moda. Como dijo Rob Goldstone hoy en la prensa, la reunión fue "el más vano sinsentido que he escuchado. Incluso me dejó molesto".