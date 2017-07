Si bien el vínculo entre Washington y Moscú no está en su mejor momento, aún no llegó a un punto de no retorno. Trump ni siquiera cumplió seis meses de gobierno, así que no se puede descartar que haya un acercamiento. Pero hay varias razones para creer que no será nada fácil. En el plano coyuntural, el gobierno quedó muy condicionado por las investigaciones sobre el rol ruso en la campaña. Cualquier gesto puede ser visto como la ratificación de que hubo un pacto. En un sentido más estructural, cabe preguntarse si verdaderamente les conviene ser aliados.