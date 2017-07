Cuando apagaron las luces, Kollias corrió hacia la puerta, pero no había llegado ni a la mitad del recorrido cuando recibió un balazo en su pierna izquierda: "Solo sabía que mi fémur estaba roto por la mitad, y era la misma pierna que me había roto los ligamentos y no estaba bien. De alguna manera me levanté de todas formas y llegué a la puerta, y solo recuerdo mirar hacia afuera y ver a dos chicas sosteniendo la puerta cerrada". Luego, descubrieron que Hughes era la novia de Rivera y Gigliotti había sido involucrada en el complot cuando Ewo le advirtió que estaba acompañado.