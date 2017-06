"Yo tuve un año muy duro, su señoría. Recibo un subsidio por discapacidad y no tengo los 400 dólares para darle. Realmente no los tengo. Yo solo trato de conseguir dinero para un nuevo departamento. Todavía sigo pagando el funeral de mi hijo. No sé de dónde sacar esa cantidad de dinero", dijo entre sollozos, antes de repetir con pesadumbre: "Simplemente estoy viviendo un momento duro, su señoría".