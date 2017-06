A partir de estas profundas diferencias en la manera de ver las noticias se puede entender bien cómo difieren estos dos grupos en sus opiniones sobre las principales empresas de medios del país. Quienes están con el gobierno tienen una confianza baja en las grandes cadenas nacionales como ABC (55%), NBC (55%), CBS (54%) y la más cuestionada por el presidente, CNN (45%), según un sondeo de Morning Consult. Algo similar ocurre con los periódicos: el 58% le cree a The Wall Street Journal y apenas un 45% a The New York Times, el más duro contra Trump. ¿En qué medio confían los republicanos? El 72% se apoya en Fox News, la única que tiene una línea más cercana al oficialismo.