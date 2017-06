Según Karissa Haugeberg, autora de Women Against Abortion: Inside the Largest Moral Reform Movement of the Twentieth Century, "entre las elecciones semestrales de 2010 y 2015, los estados adoptaron 231 nuevas regulaciones en relación al aborto". Los legisladores del estado de Texas, uno de los más conservadores del país, fueron aún más lejos, imponiendo regulaciones que efectivamente causarían que las clínicas abortivas caigan en bancarrota.