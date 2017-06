"Me llamó en el almuerzo y me preguntó si estaba libre, si podía ir a cenar esta noche", relató. Según recordó, el presidente dijo que quería invitar a toda su familia, pero eso ocurriría en otra oportunidad. Tras pactar el horario, Comey llamó a su esposa, con quien ya tenía planes, para anunciarle que no podría ir.