Las mujeres están más propensas hoy a contar lo que les pasó. Tienen conciencia de sus derechos y los hacen valer. Y muchas lo hacen a través de acuerdos confidenciales. Lo hacemos a diario. No puedo darle detalles, pero hay muchas más mujeres que toman acciones actualmente que las que lo hacían hace cuarenta años, cuando yo comencé a ejercer. Pero hay muchos más acuerdos amistosos que juicios, porque a menudo la víctima no desea que se conozca públicamente su identidad, y también a menudo porque la celebridad no quiere que su nombre se vea involucrado en un asunto de este tipo.