The Donald, en cambio, salió airoso de esa puja permanente con su padre. "Yo me lancé a los negocios muy temprano, y nunca me sentí intimidado por mi padre, como la mayoría se sentía", contó Trump en el libro que escribió junto a Schwartz. "Yo me le plantaba y él respetaba eso. Teníamos una relación que era sobre todo de negocios".