Aunque los poderes de la presidencia son enormes, Trump ha descubierto en estos primeros meses en el cargo que no hay manera de controlar el modo en que sus gobernados percibirán sus palabras y sus acciones. "Entre sus frustraciones está la falta de respeto que siente que ha recibido de la prensa, que no refleja su versión de la realidad. La historia que quiere contar no es la que la nación lee y ve en los medios", ilustraron.