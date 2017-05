El juez Randall Basinger señaló que la mujer estaba intentando desviar la atención en la responsabilidad del adolescente, quien ya tenía 18 años, pero que sin embargo era su alumno. "Acepto toda la responsabilidad porque bebió y por no decir no. Siento que fue consensuado. No fue forzado. Esto debería ser un asunto entre mi marido y yo, mi pastor y Dios", alegó la mujer.