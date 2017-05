Una investigación del periódico The New York Times volvió a hacer foco en el presunto vínculo del gobierno de Donald Trump con el de su par ruso, Vladimir Putin, Según lo informado por el diario neoyorquino este martes, el presidente norteamericano habría pidió en febrero pasado que el entonces director del FBI, James Comey, pusiera fin a una investigación sobre los nexos con Rusia del ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn.