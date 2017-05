"Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo investigación, aún así estoy de acuerdo con la conclusión del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar eficazmente el Buró", agregó Trump en su texto, en aparente referencia a la investigación del FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña electoral del mandatario.