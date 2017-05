Los detectives tratan de determinar qué condujo a Teixeira hasta el apartamento de lujo de Field y Bolaños y cómo hizo para ingresar sin que nadie pudiera frenarlo. Familiares y amigos de la pareja indicaron que no había relación entre ambos. Sin embargo, la Policía -en estricto off the record– señaló lo contrario, aunque no dio mayores precisiones. Sin forzar absolutamente nada, el asesino consiguió entrar con las tarjetas de acceso y las llaves a cada rincón del complejo. Alguien debió darle esos pases.