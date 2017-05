Una vez en Siria, no pasó mucho tiempo hasta que Greene muestre señales de arrepentimiento. A dos semanas de su partida, escribió un correo en el que afirmó: "Estaba débil y ya no sabía cómo manejar las cosas. Realmente he hecho un lío esta vez". Un día después, agregó: "Me fui y no puedo regresar. Ni siquiera sé cómo lo lograría si intentó volver. Estoy en un ambiente muy duro y no sé qué tanto vaya a aguantar aquí, pero eso no importa, es un poco tarde".