Encontrar un equilibrio entre la necesidad de vaciar las finanzas de Hezbollah y la frágil situación en el Líbano es un reto, pero no es imposible. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se ha mantenido en silencio sobre este punto, el esta focalizado en la guerra civil siria y las pérdidas -que allí no han sido económicas- sino en miles de sus combatientes. Hacia adentro del escenario político, Nasrallah continua su retorica amenazante para con el Estado de Israel y promete una nueva guerra en el corto plazo.

La calle libanesa sabe que una nueva guerra con los israelíes sería devastadora para el país en todo aspecto, las manifestaciones anti-Hezbollah y anti-Nasrallah están creciendo. La prensa también está perdiendo el temor a Nasrallah. An-Nahar público sobre él: "esta vez no ganaran sus amenazas a los bancos como en 2016, y es de esperar que no lleve al país a un nuevo conflicto con los israelíes, donde tampoco gano en 2006".