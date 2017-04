Cuando se comenzó a preparar el caso contra Assange, durante el gobierno de Barack Obama, el fiscal general Eric Holder y sus funcionarios determinaron que era muy difícil acusarlo a él en persona porque WikiLeaks no fue el único medio por el cual se difundieron los miles de documentos militares que había robado un ex oficial de inteligencia militar, que tras su cambio de género se llamó Chelsea Manning. Al mismo tiempo los publicaron, por ejemplo, The New York Times y The Guardian.