En tres horas el joven de 23 años se encontró con orden de salida para México, reveló USA Today. "Algunas personas me dijeron que me iban a deportar, otras me dijeron que nada sucedería", explicó al periódico estadounidense por teléfono desde la casa de sus tíos en México. "Pensé que si no me metía en problemas nada me iba a pasar".