En 2014, Hellmann's y otros productores de mayonesa demandaron a los fabricantes de Just Mayo —una pasta para untar con el aspecto y el sabor de la mayonesa, pero que no contiene huevo— por el uso de la palabra. Dos años después, un abogado inició otro juicio contra Yoplait porque el yoghurt griego no seguía la receta del filtrado de yoghurt griego. Las peleas por el uso de una denominación en la industria alimenticia se recuerdan desde finales del siglo XIX, cuando surgió la margarina como alternativa a la mantequilla, y hubo picos de tensión como las hamburguesas vegetarianas y, ahora, la leche.