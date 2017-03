Pero también hay momentos de tristeza, como cuando Bill debe consolarlo y tranquilizarlo por sus miedos. Miedos lógicos y difíciles de responder. "¿Qué pasa si no mejoro y muero?", le preguntó en una ocasión Ayden. "Ahora, estamos peleando a los demonios juntos. Pensamientos positivos, resultados positivos. Tienes que ver el sol, no la oscuridad… y no importa qué, tú eres el mejor hijo que un padre pueda tener", fue la respuesta.