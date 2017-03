Preocupada por las reiteradas pruebas balísticas de Corea del Norte, la administración de Barack Obama decidió a comienzos de 2014 cambiar la estrategia para contener esta amenaza creciente. El entonces presidente y su equipo de asesores en Defensa llegaron a la conclusión de que los sistemas antimisiles tradicionales, que consisten en disparar un misil para interceptar a otro, no eran lo suficientemente efectivos. Así fue como decidieron apostar a una ciberguerra, según una investigación publicada hoy por The New York Times.