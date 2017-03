El conductor abre la puerta de ingreso del transporte y le dice a la mujer, con voz calma: "Señora, ¿por qué no vuelve de este lado de la barandilla?". Sin recibir una señal ni respuesta por parte de la suicida, Hudson baja del vehículo y vuelve a repetir la pregunta, ahora pidiéndole que lo haga por él. Sin obtener respuesta, insiste y desciende. El audio ya no puede distinguirse. Luego, el ruego del conductor continuó, aunque no quedó grabado: "Señora, parece que está teniendo un mal día. ¿Puedo darle un abrazo?".