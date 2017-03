Algunos certifican documentos en los que autorizan a amigos y familiares a retirar a sus hijos de la escuela, o a operar con sus cuentas bancarias. Otros llevan consigo guías bilingües, en español y en inglés, para saber cómo actuar: "Conozca sus derechos". Otros acuerdan precauciones como no abrir las puertas de las casas si alguien toca, o iniciar una cadena de llamados si un miembro de la familia no regresa a la hora prevista y no ha enviado un mensaje. Todo en caso de que las autoridades migratorias los detengan.